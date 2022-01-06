تحذير بريطاني لروسيا من غزو أوكرانيا.. والتلويح بعقوبات مالية

جددت بريطانيا تحذيرها، اليوم الخميس، لروسيا من أنها تعمل مع شركائها الغربيين على فرض عقوبات سينتج عنها تأثير بالغ على القطاع المالي الروسي، إذا تم غزو أوكرانيا.

وأكدت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس للبرلمان، أن المملكة المتحدة البريطانية تعمل مع شركائها على إعداد العقوبات، بما في ذلك تدابير ذات تأثير بالغ تستهدف القطاع المالي وشخصيات روسية، كما أعلنت “تراس” أنها ستزور كييف هذا الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وكندا وحلفاءهما في أوروبا، وعلى رأسهم المملكة المتحدة البريطانية؛ أبدوا انزعاجًا في الفترة الأخيرة مما اعتبروه تدخلاً روسيًا في الشؤون الداخلية لجارتها أوكرانيا.

ويكمن مبعث القلق الغربي في الخشية من غزو محتمل من قبل الروس الذين يرفضون، بدورهم، انضمام أوكرانيا إلى حلف “الناتو”.

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