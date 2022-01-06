مندوب ليبيا  بجامعة العربية يلتقي الأمين الأسبق عمرو موسى

القاهرة 06 يناير 2022 (وال)- التقى مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت اليوم الخميس، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى.

واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع السياسية فى ليبيا والمنطقة العربية، وضرورة تشجيع وتكثيف الجهود الرامية تفعيل وتطوير العمل العربي المشترك، على المستويين السياسي والإنساني.

وأكد عبد المطلب ثابت عن ثقته بأهمية الدور الذي تلعبه الشخصيات الاعتبارية العربية، فى العمل على توافق الآراء، وتوحيد الرؤى، وتنمية الحوارات العربية، بما يخدم قضايا المصيرية، من أجل إيجاد حلول ناجعة ومستدامة للازمات العربية.

من جهته، أكد عمرو موسى حرصه على متابعة تطورات ومستجدات الساحة الليبية، متمنيًا أن تتحقق آمال الشعب الليبي، وتطلعاته باتجاه استعادة بناء الدولة المدنية. (وال) ف م/ ر ت.

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