كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا تُوقف التفاوض مع إيران بشأن تعويضات حادث الطائرة الأوكرانية

أعلنت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا اليوم الخميس، أنها أوقفت الجهود نحو إجراء محادثات مع طهران بشأن دفع تعويضات عن طائرة ركاب أسقطتها إيران، وستحاول تسوية الأمر وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وذكرت الدول الأربع في بيان مشترك لها، أنه بالرغم من جهودها التي وصفتها بالمضنية على مدى العامين الماضيين والمحاولات العديدة لحل هذه المسألة عن طريق المفاوضات، فإن فريق التنسيق الدولي قرر أنّ أي محاولات أخرى للتفاوض مع إيران “غير مجدية”.

وأضاف البيان أن فريق التنسيق الدولي سيُركز الآن على إجراءات لاحقة لحل هذه المسألة، “وفقاً لأحكام القانون الدولي”- دون ذكر تفاصيل.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، منحت محكمة في أونتاريو في كندا تعويضاً قدره 107 ملايين دولار كندي، ما يعادل 83.94 مليون دولار، بالإضافة إلى الفائدة لأُسر ستة أشخاص لقوا حتفهم في الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أن 176 شخصاً قُتِلوا عندما أسقطت إيران الطائرة الأوكرانية في يناير 2020، ومعظمهم من رعايا البلدان الأربعة، فيما قالت طهران إن الحرس الثوري أسقط عن طريق الخطأ الطائرة وهي من طراز بوينغ 737، في وقت هيمنت عليه التوترات بين طهران والولايات المتحدة الأميركية.

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