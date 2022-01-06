بايدن: “شبكة أكاذيب” ترامب تُشكّل تهديداً مستمراً للديمقراطية الأمريكية

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهاماته لسلفه دونالد ترامب، قائلاً إنه يُشكّل تهديداً مستمراً للديمقراطية الأمريكية.

وجاء تصريح بايدن في خطاب ألقاه اليوم الخميس بمناسبة مرور عام على الهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لقلب هزيمته في انتخابات 2020.

كما حذّر بايدن في حديثه مِن أنّ “مزاعم ترامب بأنّ الانتخابات قد سُرقت منه عبر تزوير التصويت على نطاق واسع، يمكن أن يُقوّض سيادة القانون والانتخابات المقبلة في المستقبل”.

وتابع بايدن انتقادته قائلاً إن الحقيقة تمثّلت في “نسج رئيس سابق للولايات المتحدة الأمريكية شبكة من الأكاذيب حول انتخابات 2020، وعمل على نشرها وفعل ذلك لأنه يضع السلطة فوق المبادئ”.

وتجدر الإشارة إلى أن بايدن لم يذكر اسم سلفه مطلقاً خلال الخطاب، ولكن مثل هذا الهجوم المباشر يُمثّل خروجاً عن النهج المألوف بالنسبة للرئيس الحالي، الذي أمضى معظم عامه الأول في البيت الأبيض يُركّز على تنفيذ برنامجه الخاص بدلاً من النظر إلى الوراء – وفق ما يرى مراقبون.

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