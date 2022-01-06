العالم ودّع 55 صحفياً عام 2021 دفعوا حياتهم ثمناً للحقيقة

أحصت منظمة اليونيسكو الأممية مقتل 55 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام، من جميع أنحاء العالم خلال عام 2021، في حصيلة عُدّت الأقل على مدى عشر سنوات.

وتركزت جرائم قتل الصحفيين وفق تقرير اليونيسكو الصادر الخميس في منطقة آسيا والمحيط الهادي التي شهدت 23 جريمة، ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي التي شهدت 14 جريمة، حيث لفتت المنظمة إلى أن الجرائم التي تطال الصحفيين ما زالت تخضع لسياسة الإفلات من العقاب، حيث لم يُمط اللثام عن 87% من جرائم قتل الصحفيين منذ عام 2006.

في السياق نفسه أكدت لجنة حماية الصحفيين أن سنة 2021 كانت سنة قاتمة على المدافعين عن حرية الصحافة، بعد إحصائها سجن 293 صحفياً في رقم قياسي جديد يزيد عن العام 2020، الذي شهد سجن 280 صحفياً، بينما وثّقت مقتل 24 صحفياً بسبب تغطيتهم الصحفية تُوفي 18 منهم في ظروف غامضة.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى حيث سُجن أكبر عدد من الصحفيين، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، إذ يقبع في سجونها 50 صحفياً. وتقدّمت ميانمار إلى المرتبة الثانية بعد حملة قمع ضد الإعلام تلت الانقلاب العسكري الذي جرى في فبراير الماضي.

جدير بالذكر أن إحصاء الصحفيين السجناء يشمل فقط الصحفيين المحتجزين لدى السلطات الحكومية، ولا يتضمن الصحفيين المختفين أو المحتجزين لدى جهات غير حكومية، حيث تُصنف هذه الفئة ضمن الصحفيين المفقودين أو المختطفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا