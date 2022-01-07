الخارجية الأميركية: تعيين ساترفيلد مبعوثًا للقرن الأفريقي عقب تنحي فيلتمان

أعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في تحقيق زخم يكون له تأثير إيجابي سريع في إثيوبيا، عقب محادثات أجراها أمس المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وتبذل الولايات المتحدة جهودًا حثيثة لوقف الصراع بين الحكومة الإثيوبية الاتحادية وقيادة إقليم تيغراي الشمالي، والذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين.

وفي السياق وبقرار مفاجئ؛ أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن “فيلتمان” سيتنحى عن منصبه بعد تسعة أشهر فيه، وسيخلفه ديفيد ساترفيلد السفير الأميركي المنتهية ولايته لدى تركيا، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف “بلينكن” أن “فيلتمان” سيُواصل تقديم خدماته لوزارة الخارجية بصفة استشارية، وسيعمل عن قرب معه ومع مساعدته للشؤون الأفريقية، مولي في، مشيدًا بجهود “فيلتمان” الدؤوبة لتعزيز السلام والازدهار في القرن الأفريقي.

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