ليبيا نيوز

السفير السعودي في لبنان: أنشطة حزب الله العسكرية تهديد للأمن القومي العربي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، عن أمله في ألا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها، وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها.

واعتبر “بخاري”، في تصريحات له، أن “أنشطة حزب الله وسلوكه العسكري الإقليمي يهدد الأمن القومي العربي”. داعيًا الحكومة اللبنانية إلى “وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها.

وجدد مطالبات الرياض بـ”إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة، وإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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