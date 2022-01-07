الصين تعلن تعيين مبعوث خاص للقرن الأفريقي لمعالجة التحديات الأمنية

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بكين قررت تعيين مبعوث خاص لها في القرن الأفريقي؛ لدعم الجهود المبذولة في التغلب على التحديات الأمنية بالمنطقة.

واقترح الوزير الصيني وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني في مومباسا، على بلدان المنطقة عقد محادثات سلام، مضيفًا أن المبعوث الجديد سيناقش الصراعات في المنطقة لاسيما في إثيوبيا، وسيتولى تنسيق التحركات السياسية مع كينيا التي تنشط لوقف القتال.

وللصين مصالح تجارية مهمة في المنطقة، تشمل قاعدة بحرية كبيرة في جيبوتي، كما منحت قروضا كبيرة لإثيوبيا التي تعتمد على ميناء جيبوتي في التجارة، ولها أيضًا استثمارات نفطية ضخمة في جنوب السودان، وسط مخاوف من تمدد تأثير المتشددين الإسلاميين في الصومال إلى تلك المنطقة.

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