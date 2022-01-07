ليبيا نيوز

الصين تعلن تعيين مبعوث خاص للقرن الأفريقي لمعالجة التحديات الأمنية

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بكين قررت تعيين مبعوث خاص لها في القرن الأفريقي؛ لدعم الجهود المبذولة في التغلب على التحديات الأمنية بالمنطقة.

واقترح الوزير الصيني وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني في مومباسا، على بلدان المنطقة عقد محادثات سلام، مضيفًا أن المبعوث الجديد سيناقش الصراعات في المنطقة لاسيما في إثيوبيا، وسيتولى تنسيق التحركات السياسية مع كينيا التي تنشط لوقف القتال.

وللصين مصالح تجارية مهمة في المنطقة، تشمل قاعدة بحرية كبيرة في جيبوتي، كما منحت قروضا كبيرة لإثيوبيا التي تعتمد على ميناء جيبوتي في التجارة، ولها أيضًا استثمارات نفطية ضخمة في جنوب السودان، وسط مخاوف من تمدد تأثير المتشددين الإسلاميين في الصومال إلى تلك المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك