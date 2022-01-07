الجيش المالي يؤكد انتشار جنود روس في مدينة تمبكتو

أشار متحدث باسم الجيش في مالي إلى انتشار جنود روس في مدينة تمبكتو شمال البلاد، لتدريب القوات المالية في قاعدة انسحبت منها القوات الفرنسية الشهر الماضي.

وسبق للحكومة المالية أن ذكرت الشهر الماضي أن “مدربين من روسيا” وصلوا البلاد، دون ذكر تفاصيل بشأن عملية الانتشار، أو عدد الجنود المشاركين أو مهمة القوات الروسية.

وانتقدت دول غربية وصول تلك القوات، لافتة إلى وجود متعاقدين من مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان في دول أخرى. بينما تنفي حكومة مالي ذلك؛ قائلة إن القوات الروسية موجودة في إطار اتفاق ثنائي، حصل الجيش بموجبه على طائرات وعتاد جديد، وتم اعتماد التدريب في الموقع لأنه أقل تكلفة بكثير من الذهاب إلى هناك.

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