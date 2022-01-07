“كورونا” يتوحش في الفلبين.. وتهديدات باعتقال غير المُطعّمين

شهدت الفلبين، خلال الأيام الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت البلاد أعلى معدل لها منذ 3 أشهر، حيث قالت وزارة الصحة الفلبينية إن البلاد سجلت يوم أمس الخميس رقماً قياسياً بعدد الإصابات وصل إلى 172209 إصابة، وهو رقم يفوق الرقم القياسي السابق الذي سجلته البلاد يوم 26 سبتمبر الماضي.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن الحصيلة الجديدة تزيد بثلاثة أضعاف عن الحصيلة المسجلة يوم الثلاثاء 4 يناير الجاري، وبررت سبب التضاعف السريع بعدد الإصابات بانتشار متحور أوميكرون في البلاد.

ودفع الارتفاع القياسي في عدد الإصابات الرئيس الفلبيني روديغو دوتيري إلى تهديد الأشخاص غير المطعمين، وقال إنه السلطات ستعتقلهم بحجة عصيان الأوامر في حال غادروا منازلهم.

جديرٌ بالذكر أن الفلبين سجلت أكثر من مليونيْ و800 ألف حالة إصابة وأكثر 51 ألف حالة وفاة منذ انتشار الفيروس في البلاد.

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