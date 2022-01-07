واشنطن: حلف الأطلسي متحد ضد أي عدوان روسي على أوكرانيا

أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى حلف شمال الأطلسي “الناتو”- اليوم الجمعة- أن الحلفاء الثلاثين في الحلف متحدون ضد أي عمل عسكري روسي في أوكرانيا.

يأتي هذا التصريح الأميركي -الأوضح من نوعه منذ نشوب الأزمة الغربية الروسية بشأن أوكرانيا- بعد اجتماع عبر الفيديو لوزراء خارجية دول الحلف الأطلسي.

وقالت البعثة في بيان نُشر على تويتر، إن جميع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الأطلسي، قد أكدوا في الجلسة غير العادية التي عُقدت اليوم، على وحدتهم في الرد على أي عدوان روسي على أوكرانيا.

وأضافت البعثة أن الوزراء أكدوا على الحاجة للدبلوماسية والحوار، وخفض التصعيد قبل الاجتماع المقبل لمجلس الحلف وروسيا.

وتجدر الإشارة أن ممثلي دول الحلف سيجتمعون مع مسؤولين روس في مقر الحلف، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل، ويُعد الأول من نوعه منذ بدء التوتر بين دول حلف الأطلسي وروسيا، حيث أبدت الدول الغربية قلقها من غزو محتمل لأوكرانيا يشنه الجانب الروسي، الذي يتخوف بدوره من انضمام أوكرانيا للناتو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا