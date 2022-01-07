وزير الخارجية التونسي: العلاقات مع أميركا طيبة والتشاور مستمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي، أنّ علاقة تونس بالولايات المتحدة الأمريكية جيّدة.

ونفى “الجرندي” خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، أن يكون هناك أي تأزم مع الولايات المتحدة الأميركية، واصفاً العلاقات معها بـ”الطيبة”، مشيراً إلى تواصل التشاور والتعاون بين البلدين.

وأشار الوزير التونسي في هذا السياق، إلى أن ثمة تساؤلات كانت تُطرح إثر إعلان رئيس الجمهورية “قيس سعيد” عن تدابير استثنائية، “وتم الإجابة عنها والتفاعل معها دون الخضوع إلى أي ضغوطات ترفضها تونس”- حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا