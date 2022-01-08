منظمة أوبك .. إعفاء ليبيا من تخفيضات الإنتاج المتفق 

فيينا 08 يناير 2022 (وال) _ تمخض عن الاجتماع الرابع والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك)، الموافقة على استمرار تعويض التخفيضات التي تمت العام الماضي 2021، بواقع أربعمائة ألف برميل لشهر فبراير القادم، والاستمرارية في إعفاء ليبيا من تخفيضات الإنتاج المتفق عليها.

حيث شهد الاجتماع مشاركة وزير النفط والغاز محمد عون من خلال الدائرة المغلقة، إلى جانب عدد من الوزراء خارج أوبك

يُذكر أن ليبيا كانت قد ترأّست منظمة (أوبك) في الفترة من 2007 وحتى 2016، عن طريق عبد الله البدري، الذي وُصفت فترة رئاسته بالأطول في تاريخ المنظمة. (وال _ فيينا) ه ش / ه ع

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