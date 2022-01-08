“لودريان”: عودة السفير الجزائري خطوة إيجابية لتجاوز الأزمة وإحياء الشراكة

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن ترحيب بلاده بعودة السفير الجزائري إلى باريس بعد ثلاثة أشهر من الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا الرغبة في إحياء “الشراكة” مع الجزائر.

ووصف “لودريان” عودة السفير بـ”الخبر الجيد”، والخطوة الإيجابية نحو تجاوز الأزمة، منوهًا بالتاريخ المشترك بين فرنسا والجزائر، وضرورة استئناف طريق النقاش.

وأشاد بالدور الذي تلعبه الجزائر في عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالهجرة والقضايا الاقتصادية والأمنية في المنطقة، وكذلك دورها المركزي في الأمن الإقليمي، لا سيما في مالي، حيث تشارك فرنسا عسكريًا في قوة لمكافحة المتطرفين.

وتزامنت عودة السفير مع الذكرى 60 لإبرام اتفاقيات “إيفيان” لوقف إطلاق النار في الجزائر التي مهّدت لاستقلالها لاحقًا.

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