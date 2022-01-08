الإفراج عن الرئيس الموريتاني السابق بكفالة.. مراعاة لوضعه الصحي

أفرجت السلطات الموريتانية عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بكفالة؛ لأسباب طبية، على الرغم من استمرار التحقيقات في مزاعم عن فساد خلال فترة حكمه، وفق ما أفادت به وزارة العدل.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن قرار الإفراج عن الرئيس السابق بكفالة؛ استند إلى تقرير الطبيب بأنه بحاجة إلى بيئة خالية من الإجهاد ونظام غذائي خاص، منوهةً بفرض المراقبة القضائية في منزله.

وكان “عبدالعزيز” نقل في أواخر ديسمبر الماضي، إلى مستشفى بالعاصمة نواكشوط لتلقي العلاج من مرض بالقلب، في حين طالبت أسرته بمواصلة علاجه في الخارج.

وسبق للرئيس الموريتاني السابق أن نفى مرارًا المزاعم حول تورطه في قضايا فساد، واتهامات غسل أموال وثراء غير مشروع وتبديد الممتلكات العامة.

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