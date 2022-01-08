صدور ديوان “قرطاس” للشاعر المغربي عبد اللطيف الوراري

دمشق 08 يناير 2022 (وال) – صدر حديثا عن “دار كنعان” للنشر في دمشق، مجموعة شعرية جديدة بعنوان “قرطاس”، متبوع بعنوان فرعي “سيرة شعرية”، للشاعر والناقد المغربي عبد اللطيف الوراري، تتضمن (47) نصا، في (112) صفحة من القطع الوسط.

ووفقا للشاعر الوراري، “قرطاس” هو كتاب شعري تتكامل فيه النصوص على نحو يمنح للسيرة الشعرية، ذاتا وموضوعا، سيرورتها الكتابية، بما تنطوي عليه من بروق روحية، وشذرات محسوسية تسائل موجودات الذات الكاتبة.

كما أن الكتاب حسبما يضيف الوراري في تصريح مقتضب لـ”ضفة ثالثة”: يأتي في سياق انشغالي النظري والجمالي بالسيرة الشعرية، أي بحضور السيرة الذاتية في الشعر بوصفه خطابا مخصوصا يتسم بالتكثيف والمجاز والتأويل الجديد للعالم، على غرار ما صنعت في ديواني السابقين: “ذاكرة ليوم آخر” 2013، و”من علو هاوية” 2015، غير أن “قرطاس” هو الأنضج من هذه الناحية.(وال دمشق) ح م / س خ.

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