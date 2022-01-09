صدر حديثا عن دار المدى كتاب شِعري جديد للشاعر والروائي سليم بركات بعنوان “تنديدٌ روحانيٌّ” في (191) صفحة. الكتاب، وفقا للناشر، عبارة عن قصيدة واحدة طويلة، مؤلفة من فقرات كثيرة متلاحقة. والملفت فيها توالي ثلاثة ضمائر في تركيبتها الشعرية هي: أنتم. هم. نحن. لكنها في المحصلة ضمير واحد مشمول بنقد عنيف وسخرية مريرة، ولوعة وانكسار […]

ظهرت المقالة “تنديد روحاني”.. ديوان جديد لسليم بركات أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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