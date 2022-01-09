روسيا تنشر قواتها في كازاخستان ضمن جهود لتهدئة الوضع الأمني

أعلنت السلطات الكازاخية استقرار الأوضاع في المناطق الشمالية، بالتزامن مع انتشار قوات حفظ السلام المُشكّلة في غالبيتها من القوات الروسية، لتأمين المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن المهام الرئيسة لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في كازاخستان، ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون الكازاخية في استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني، بعد تأكيدها تحرك نحو 70 طائرة نقل عسكرية روسية لنقل قوات من الدول الأعضاء كازاخستان.

وأكدت وزارة الداخلية الكازاخية اعتقال 5135 شخصاً منذ بداية الاضطرابات في البلاد الأحد الماضي، مع أنباء عن تواصل المعارك والاشتباكات في ضواحي مدينة ألماتي، على طول الطريق السريع الواصل بين المدينة والعاصمة القرغيزية بشكيك.

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