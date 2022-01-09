جلسة مرتقبة للبرلمان العراقي بعد 3 أشهر من إجراء الانتخابات

يعقد مجلس النواب العراقي الجديد جلسته الأولى اليوم الأحد، بعد نحو 3 أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وسط خلافات بين الكتل الشيعية البارزة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى، مضيفة أن “نواب الكتلة الصدرية عقدوا اجتماعاً داخل مجلس النواب قبل انعقاد جلسة البرلمان”، بالإضافة لاجتماعات أخرى لنواب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، للتحضير للجلسة الأولى.

ووفق الدستور العراقي، سيتعيّن على البرلمان في جلسته الأولى اليوم الأحد التصويت على اختيار رئيس له بأغلبية 165 صوتاً من مجموع 329، إضافة إلى نائبين له، ثم تتجه رئاسة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية خلال 30 يوماً، الذي يقوم بتكليف رئيسٍ للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.

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