مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار

بروكسل 09 يناير 2022 (وال) -أفادت مجلة “دي تيخد” البلجيكية، بأن القضاء البلجيكي أصدر مذكرة توقيف دولي في حق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك على خلفية تهم فساد واختلاس، جاءت للتحقيق في الفائدة المفقودة لسنوات على مليارات للمؤسسة في بنك يوروكلير.

وأوضحت أن مذكرة التوقيف الدولية ستكون مقلقة بالنسبة إليه، حيث أنه بخروجه من ليبيا سيتم اعتقاله في أي وقت وتسليمه إلى بلجيكا.

ووفقاً ل ” دي تيخد” ، فإن علي محمود، سيكون مصدر قلق للبنك البلجيكي يوروكلير، ففي حال ثبوت تهم الفساد فإن المسؤولية ستطال البنك والمساهمين فيه والذين من ضمنهم الحكومة البلجيكية التي أفرجت عن الفائدة، التي تعادل ( 15) مليار يورو، تم تحويلها لاحقا إلى حسابات أجنبية في لندن والبحرين.

وأشارت المجلة إلى أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، أمرت في 2011 بتجميد أغلب أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، بما في ذلك الموجودة في غرفة المقاصة البلجيكية المعروفة ببنك “يوروكلير”.(وال بروكسل) ه ش / س خ.

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