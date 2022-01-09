دول غرب أفريقيا “إيكواس” تفرض عقوبات اقتصادية على مالي

أعلنت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” عن عزم الدول المنتمية للمجموعة إغلاق الحدود مع مالي وفرض عقوبات اقتصادية شاملة رداً على تأجيل إجراء الانتخابات التي وعدت بها السلطات المؤقتة بعد الانقلاب العسكري عام 2020 وفقاً لما ذكره رئيس مفوضية “إيكواس” اليوم الأحد.

وصدر هذا الإعلان بعد قمة استثنائية التأمت في عاصمة غانا “أكرا”، لقادة المجموعة التي تضم في عضويتها 15 دولة منها مالي.

في المقابل قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” في وقت سابق اليوم الأحد إن السلطات المؤقتة في مالي قلصت بشكل طفيف المدة المقترحة للعودة إلى الديمقراطية بعد الانقلاب العسكري عام 2020 من 5 سنوات إلى 4 سنوات، مع ذلك كان قرار المنظمة لردع الحكومة الانقلابية.

وأشار رئيس غانا “نانا أكوفو أدو” القائم بأعمال رئيس إيكواس-في افتتاح القمة- إلى عزم التكتل فرض عقوبات إضافية إذا لم يكن الأعضاء راضين عن التقدم بخصوص الانتخابات.

يذكر أن “ايكواس” فرضت في نوفمبر الماضي حظر سفر وتجميد أصول على أعضاء في السلطة الانتقالية وأفراد عائلاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الانتقالية في مالي قد وافقت في باديء الأمر على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير 2022، بعد 18 شهرا على قيادة العقيد أسيمي جويتا انقلابا أطاح فيه بالرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا ومنذ ذلك الحين لم تحقق تقدما يُذكر ملقية باللوم على الفوضى وتفجر عنف الإرهابيين وبنهاية العام الماضي أبلغت إيكواس بخطتها لتمديد الفترة الانتقالية إلى 5 سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا