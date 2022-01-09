تهديد أميركي لإيران بعواقب “وخيمة” إذا هاجمت أي أمريكيين

أعلن البيت الأبيض -اليوم الأحد- أن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا شنت هجمات على الأمريكيين، بمن في ذلك أي فرد من بين 52 شخصاً فرضت عليهم طهران عقوبات بسبب مقتل القيادي الإيراني “قاسم سليماني” في هجوم بطائرة مسيرة عام 2020.

وجاء التهديد الأميركي خلال رد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي صرح بأنه “إذا هاجمت إيران أياً من مواطني أميركا ، بما في ذلك أي من الأشخاص الـ 52 الذين وردت أسماؤهم أمس ، فسوف تواجه عواقب وخيمة”.

يشار إلى أن إيران قد فرضت عقوبات على أكثر من 50 فردا أمريكيا في ذكرى مقتل “سليماني” قبل عامين، ما أثار حفيظة واشنطن، حيث ضمت القائمة الايرانية “السوداء” واستهدفت العديد من أفراد الجيش الأمريكي ومن بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض روبرت أوبراين.

وتجدر الإشارة إلى أن سليماني قائد “فيلق القدس” الإيراني -الذراع الخارجية للحرس الثوري– قد قُتِلَ في غارة جوية أمريكية في العراق في يناير 2020 بأمر من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

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