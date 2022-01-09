“جبهة تيغراي” تتهم إريتريا بمهاجمة قواتها

اتهمت “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المتمردة، التي تسيطر على معظم إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا- اليوم الأحد- إريتريا بمهاجمة قواتها.

وأفاد المتحدث باسم الجبهة “جيتاشيو رضا” عبر تغريدة له على تويتر أن “الجيش الإريتري شن هجمات جديدة على قوات الجبهة أمس في سيجيم كوفولو في شمال غرب تيغراي بالقرب من بلدة شيرارو”.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإريتري “إسياس أفورقي” قد صرح أمس السبت -عبر التلفزيون الرسمي الإريتري- بأن قواته ستسعى جاهدة لمنع قوات تيغراي من مهاجمة بلاده أو تهديد استقرار الدولة الجارة إثيوبيا.

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