نحو 19 قتيلاً بينهم 9 أطفال إثر حريق “هائل” في نيويورك

لقي حوالي 19 شخصاً حتفهم ، بينهم 9 أطفال، في حريق وُصِف بالكارثي اندلع -اليوم الأحد- في مبنى سكني شاهق الارتفاع في حي “برونكس” في نيويورك، وفق ما نقلته قناة الحرة عن السلطات في المدينة.

وذكر مفوض إدارة الإطفاء في نيويورك، أن 63 شخصاً أصيبوا في الحريق، فيما أرسل 32 شخصاً إلى المستشفيات، وكانت الإصابة الغالبة عليهم هي استنشاق الدخان الشديد.

وأضاف المفوض أنه يتوقع المزيد من القتلى”، وأن بعض المصابين كانوا أطفالاً فيما أفاد عمدة نيويورك “إريك آدامز” أن هذه الحادثة”ستكون واحدة من أسوأ الحرائق التي تشهدها المدينة في العصر الحديث”.

ويشار إلى أن رجال الإطفاء قد وصلوا إلى الموقع بعد 3 دقائق من نداء الحريق الأولي وواجهوا النيران في ردهة المبنى وعثروا على الضحايا في السلالم، وفقاً لمفوض إدارة الإطفاء، حيث امتد الدخان على ارتفاع المبنى، فيما لا يزال التحقيق جاريا لكن مفوض الإطفاء قال إن الحريق غير مشبوه.

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