انهيار صخري في البرازيل يتسبب في كارثة

تسبب انهيار صخري جنوب البرازيل في مقتل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين، إضافة إلى فقدان 20 شخصا آخر.

وتفاجأ مجموعة من السياح بانهيار جدار من الصخور فوق الزوارق التي كانت تقلهم بجولة سياحية في بحيرة تقع أسفل شلال يقع جنوب البرازيل، الأمر الذي تسبب بحدوث موجة ضخمة أدّت لغرق زورق في حين فرّت الزوارق الأخرى.

وأظهرت مقاطع الفيديو المصورة السياح وهم يصرخون بينما تصطدم كتلة من الصخور بمياه البحيرة الواقعة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس، في حين ذكرت فرق الإنقاذ بأنّ 6 أشخاص لقوا حتفهم بشكلٍ فوري، في حين أصيب 9 آخرين بكسور في العظام، حالة أحدهم خطيرة للغاية، بالإضافة لإصابة 23 شخصاً بجروح طفيفة وغير مؤثرة.

جدير بالذكر، أنّ الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين؛ أدّت لتفكك الصخور وانهيارها، الأمر الذي أدى لحدوث هذا الحادث المأساوي.

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