تونس تتجه لحظر التجول ومنع دخول الأجانب غير الملقحين

أفادت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بتونس، الدكتورة جليلة بن خليل، بأن اللجنة ستقترح على الحكومة، إجراءات وقائية عدة، نظراً لحساسية الوضع الوبائي في تونس، حيث التزايد السريع لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضافت “جليلة” في تصريح لها عبر القناة الوطنية التونسية “أن من هذه الاجراءات، إقرار حظر التجول ليلاً ومنع التجمعات لمدة 3 أسابيع وتفعيل إجبارية الظهور بجواز التلقيح.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا شددت أيضاً على ضرورة مواصلة تدعيم المراقبة في مناطق العبور لعدم السماح لحاملي الفيروس بدخول التراب التونسي، كما حثت اللجنة المواطنين على ارتداء الكمامة والحرص على التهوئة إضافة إلى الإقبال على التلقيح وتطبيق البروتوكولات الصحية في العمل.

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