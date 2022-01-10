واشنطن تستبعد أي اختراق في محادثات جنيف حول الأزمة “الروسية- الأوكرانية”

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن المحادثات التمهيدية التي أجراها أمس، مع نظيرته الأميركية ويندي شيرمان؛ كانت معقدة وصعبة، لكنها كانت عملية، وذلك عشية اجتماع حاسم يتعلق بمسار الأزمة الروسية الأوكرانية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفدان الروسي والأميركي اليوم لعقد مباحثات في جنيف وسط مخاوف من حشد عسكري روسي قرب حدود أوكرانيا، بينما تأمل موسكو في انتزاع ضمانات أمنية سبق وقدمتها للغرب.

من جانبه استبعد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حدوث “أي اختراقات في المحادثات هذا الأسبوع”، مشددًا على التزام الولايات المتحدة بالمبادئ الدولية المتعلقة بسيادة الدول ووحدة أراضيها وحريتها في اختيار تحالفاتها.

ومن المرجح أن تتناول المحادثات أيضًا قضايا أخرى مثل الأمن في أوروبا ونزع السلاح وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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