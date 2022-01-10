(أبو جناح ) يستقبل السفير الجزائري عقب افتتاح قنصلية بلاده في طرابلس

طرابلس 10 يناير 2022 (وال)- استقبل نائب رئيس الحكومة رمضان أبو جناح بطرابلس اليوم الإثنين، سفير جمهورية الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، وذلك بمناسبة افتتاح القنصلية العامة للجزائر بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأشاد السفير الجزائري في مستهل اللقاء؛ بالجهود التي تبذلها الحكومة في المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق استقرار ليبيا ووحدة أراضيها.

وأعرب أبو جناح خلال اللقاء؛ عن تقديره لمواقف الجزائر حكومة وشعبًا مع ليبيا خلال السنوات الماضية، مشيدًا بجهود الجزائر التي بذلت لحل الأزمة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى تسوية تساهم في استقرار ليبيا.

من جهته، عبر السفير الجزائري عن عميق شكره وتقديره للتعاون الذي لمسه من الحكومة، متمنيًا أن تنعم ليبيا وشعبها بالخير، وتحقيق السلام والاستقرار خلال الفترة القادمة. (وال)

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