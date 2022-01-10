“التونسية للصناعات” تحصل على تمويل سعودي بقيمة 200 مليون دولار

وقّعَ وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد اتفاقية تمويل بين الشركة التونسية للصناعات والتكرير، وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة مئتي مليون دولار.

وأوضحت وزارة الاقتصاد التونسية في بيان أن هذه الاتفاقية ستُخصص لتمويل واردات الشركة التونسية من المشتقات النفطية السعودية، إذ أشرف على توقيع هذه الاتفاقية المديرة العامة للشركة التونسية فاختة المحواشي والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد عبدالعزيز.

وتمر تونس بأزمة اقتصادية وصعوبات في الحصول على تمويل خارجي، في ظل انخفاض تصنيفها الائتماني وعدم الاستقرار السياسي.



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