نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل سفير الجزائر بليبيا

طرابلس 10 يناير 2022 (وال) -استقبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح اليوم الاثنين، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا، سليمان شنين، وذلك بمناسبة افتتاح القنصلية العامة للجزائر بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأشاد السفير الجزائري في مستهل اللقاء بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية، لتحقيق استقرار ليبيا ووحدة أراضيها.

كما أشاد أبوجناح بمواقف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومةً وشعبا مع ليبيا خلال السنوات الماضية، معربا عن تقديره لكل الجهود الجزائرية التي بذلت لحل الأزمة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى تسوية تساهم في استقرار ليبيا، متمنيا التوفيق للسفير شنين، في المهام الموكلة إليه.

من جهته عبر السفير الجزائري، عن عميق شكره وتقديره للتعاون الذي لمسه من حكومة الوحدة الوطنية، داعيا أن تنعم ليبيا وشعبها بالخير وتحقيق السلام والاستقرار خلال الفترة القادمة.

كما أعرب نائب رئيس الحكومة، بأن هذه الخطوة هامة في إطار تجسيد التزام السلطات الجزائرية بالتكفل الأمثل بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وتوطيد أواصر الأخوة والتواصل بين الشعبين الجزائري و الليبي.

‏‎وفي السياق ذاته تناول الاجتماع مع سفير الجزائر العلاقات الثنائية، مؤكدين على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة موكدا رغبة بلاده في تطوير العلاقات الليبية الجزائرية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين.(وال طرابلس) ح س / س خ.

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