جبال اللوز بالسعودية تلبس ثوبها الأبيض المصنوع من الثلج

نذهب إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدا إلى جبال اللوز في تبوك، حيث شهدت المنطقة قبل عدة أيام موجة برد مصحوبة بزخات كبيرة من الثلوج، ولربما هذا من الأوقات النادرة التي نرى الثلوج تغطي جبال السعودية.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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