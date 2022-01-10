ليبيا نيوز

جبال اللوز بالسعودية تلبس ثوبها الأبيض المصنوع من الثلج

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نذهب إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدا إلى جبال اللوز في تبوك، حيث شهدت المنطقة قبل عدة أيام موجة برد مصحوبة بزخات كبيرة من الثلوج، ولربما هذا من الأوقات النادرة التي نرى الثلوج تغطي جبال السعودية.

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قناة ليبيا

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