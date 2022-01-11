مجلس الأمن يُدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

أصدرت دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي بيانًا مشتركًا، أدانت فيه إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا الأسبوع الماضي، واصفةً سعي بيونغ يانغ لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بالتهديد للسلم والأمن الدوليين.

واعتبرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، التي تلت البيان، أن إطلاق الصاروخ الباليستي في الخامس من يناير “يعدّ انتهاكًا واضحًا للعديد من قرارات مجلس الأمن، ويزيد من مخاطر التصعيد، كما يُشكّل تهديدًا كبيرًا للاستقرار الإقليمي.

ودعت “غرينفيلد”، بيونغ يانغ؛ إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار ، والانخراط في حوار بناء مع الجارة الجنوبية لجعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية.

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