للمرة الأولى… زراعة قلب خنزير معدل وراثيًا في جسم إنسان

أعلنت جامعة ميريلاند، الاثنين، أن جراحين أميركيين نجحوا في زراعة قلب خنزير معدل وراثيًا في مريض بشري، في أول عملية من نوعها.

وقالت كلية الطب بالجامعة الأميركية، في بيان، إن العملية الجراحية التي أجريت الجمعة أثبتت، للمرة الأولى، أن قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم إنسان من دون رفض فوري.

وأجريت العملية، التي استغرقت ثماني ساعات للمريض ديفيد بينيت البالغ من العمر 57 عامًا، وهو في حالة جيدة، وفقًا لما نقل عن الجراحين في المركز الطبي بجامعة ميريلاند.

ويخضع المريض، المقيم في ميريلاند، لعناية طبية مركزة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع.

وقال “بينيت” عشية العملية: “إما أن أموت، وإما أن أجري عملية الزرع هذه، أريد أن أعيش.. إنها خياري الأخير”.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريحًا طارئًا لإجراء هذه الجراحة ليلة رأس السنة، كخطوة أخيرة لمريض لم يكن مؤهلاً لعملية الزرع التقليدية.

وقال الجراح بارتلي غريفيث الذي أجرى العملية: “إنه يعمل، ويبدو طبيعيًا، نشعر بسعادة غامرة، لكننا لا نعرف ما قد يجلبه لنا الغد، لم يتم القيام بإجراء مماثل من قبل”.

وأضاف: “هذه عملية جراحية رائدة وتقربنا خطوة من حلّ أزمة نقص الأعضاء، نتقدم بحذر، لكننا متفائلون أيضًا بأن هذه الجراحة الأولى في العالم ستوفر خيارًا جديدًا مهمًا للمرضى في المستقبل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا