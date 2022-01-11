“توكاييف” يتهم عناصر إرهابية بتنفيذ محاولة انقلاب في كازاخستان

اعتبر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أن أعمال الشغب التي هزت بلاده كانت “محاولة انقلاب”، نفذها “مقاتلون مسلحون”، باستغلال الاحتجاجات التي اندلعت على ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدًا أن سلطاته نجحت في استعادة السيطرة على الوضع.

وأكد “توكاييف”، وخلال اجتماع افتراضي لمنظمة “الأمن الجماعي” التي تقودها روسيا، أن قواته لم تطلق النار “أبدًا” على متظاهرين سلميين، وإنما استهدفت قوات “إرهابية” منظمة، بحسب وصفه، تضم في صفوفها “إسلاميين” و “مجرمين” و”مخربين”.

من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الروسية والحليفة لها التي أرسلت إلى كازاخستان، ستغادر عند انتهاء مهامها، محذرًا من أن روسيا لن تسمح “بثورات ملونة” في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، في دلالة على الثورات التي يعتبر الكرملين أن الغرب خطط لها.

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