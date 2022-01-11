الحكومة الإيطالية تنعي رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي

نعت الحكومة الإيطالية، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، الذي توفي اليوم في مستشفى ببلدية أفيانو الإيطالية، عن عمر ناهز 65 عامًا.

وكان ساسولي، الذي تولى رئاسة البرلمان الأوروبي عام 2019، نقل إلى المستشفى على خلفية مضاعفات خطيرة بسبب خلل في الجهاز المناعي.

وأشار المتحدث باسمه، روبرتو كويلو، إلى أن الإعلان عن تاريخ ومكان الجنازة سيكون خلال الساعات المقبلة.

وعبّر رئيس الوزراء ماريو دراغي عن حزنه العميق لوفاة ساسولي، مؤكدًا أنه رجل المؤسسات والصحافي الشغوف المؤيد لأوروبا، وأنه كان رمزًا للتوازن والإنسانية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن ألمه لخسارة ساسولي، قائلاً إنه كان رجلًا لامعًا، كرّس نفسه لخدمة المؤسسات.

وأشارت الخارجية الإيطالية، في بيانها، إلى أن ساسولي عمل بشغف في خدمة إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا