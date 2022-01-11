ليبيا نيوز

الحكومة الإيطالية تنعي رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نعت الحكومة الإيطالية، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، الذي توفي اليوم في مستشفى ببلدية أفيانو الإيطالية، عن عمر ناهز 65 عامًا.

وكان ساسولي، الذي تولى رئاسة البرلمان الأوروبي عام 2019، نقل إلى المستشفى على خلفية مضاعفات خطيرة بسبب خلل في الجهاز المناعي.

وأشار المتحدث باسمه، روبرتو كويلو، إلى أن الإعلان عن تاريخ ومكان الجنازة سيكون خلال الساعات المقبلة.

وعبّر رئيس الوزراء ماريو دراغي عن حزنه العميق لوفاة ساسولي، مؤكدًا أنه رجل المؤسسات والصحافي الشغوف المؤيد لأوروبا، وأنه كان رمزًا للتوازن والإنسانية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن ألمه لخسارة ساسولي، قائلاً إنه كان رجلًا لامعًا، كرّس نفسه لخدمة المؤسسات.

وأشارت الخارجية الإيطالية، في بيانها، إلى أن ساسولي عمل بشغف في خدمة إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

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قناة 218 الليبية

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