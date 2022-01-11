محادثات موسكو وواشنطن حول الأزمة الروسية الأوكرانية.. بلا تقدم

حالت المواقف المتباينة بين روسيا والولايات المتحدة تجاه الأزمة على الحدود الأوكرانية، دون إحراز أي تقدم في محادثات جرت في جنيف أمس بين وفديْهما، ففي الوقت الذي كررت فيه موسكو مطالبها بضمانات أمنية؛ قالت واشنطن إنها لا يمكن أن تقبلها.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، عقب الاجتماع، عن أسفه للتباين الكبير في وجهات النظر المتعارضة من بعض النواحي إزاء ما ينبغي القيام به، وأشارت نظيرته الأميركية ويندي شيرمان إلى أن الوفد الأميركي كان حازما في رفض المقترحات الأمنية غير الفعالة وعدم السماح بإلغاء سياسة الباب المفتوح التي يتبعها حلف شمال الأطلسي.

ولفت “ريابكوف” إلى أن روسيا تريد أن ترى تحركاً من جانب “الناتو”، وإن التقاعس عن ذلك سيكون خطأ من شأنه أن يُقوّض أمن الحلف نفسه.

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