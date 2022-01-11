بمشاركة (وال) : انطلاق أعمال المؤتمر الـ ( 48 ) للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية بالرياض

رياض 11 يناير 2022 م ( وال) – انطلقت صباح اليوم الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض أعمال المؤتمر الـ ( 48 ) للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا” الذي تستضيفه وكالة الأنباء السعودية، بمشاركة وكالة الانباء الليبية يمثلها رئيس مجلس الإدارة ” عبد الباسط أبوديه ” ونائبه – المدير العام ” إبراهيم هدية ” ورؤساء الوكالات الأعضاء.

ورحب رئيس وكالة الأنباء السعودية ” فهد بن حسن آل عقران ” في الجلسة الافتتاحية بالمشاركين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنياً أن تُسهم مخرجات المؤتمر وجهود الأعضاء في دعم مسيرة الاتحاد.

وأكد ” آل عقران ” أن التحولات في المشهد الإعلامي التي تفرضها الوسائل ومضامين الرسائل الإعلامية تُحتّم على الأعضاء في الاتحاد ضرورة تطوير العمل والنهوض بالجانب العملي والمهني في مختلف نشاطات الاتحاد، مشدداً على ضرورة تحسين الصورة الذهنية للاتحاد وكذلك حضوره على المستوى العالمي.

وأبدى رئيس “واس” تطلُّعه لأن تكون قرارات وتوصيات المؤتمر نقطة انطلاقة لمرحلة جديدة تُواكب ظروف المرحلة، خاصة وأن المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود المبذولة خلال مسيرة الاتحاد الذي اعتلى بكيانه ضمن أهم ثلاث منظمات دولية للأنباء، والدفع بالجهود المشتركة لتطوير أعمال الوكالات الأعضاء والرقي بدورها لتكون مصدراً مؤثراً، في الوقت الذي فرضت توجهات المؤسسات الإخبارية الأهلية واتساع مساحة النشر عبر فضاءات التقنية الحديثة تحدياً في دقة مضامين الرسائل الإعلامية.

وأشار إلى أن الشعار الذي اختير في المؤتمر (دور وكالة الأنباء في التصدي للأخبار الزائفة)، يعكس الأهمية التي تتمتع بها تلك المؤسسات الإعلامية وتأثيرها على المستويين الداخلي والخارجي كمصدر موثوق في نقل وتدفق المعلومات، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود بين أعضاء الاتحاد لإحداث نقلة تطويرية في الأداء والأدوات والخطاب الإعلامي ، مبينا أنه في خضم التطورات والمتغيرات الإعلامية تتضاعف مسؤوليات وكالات الأنباء تجاه المحافظة على مكتسباتها والمضي قدماً لتجاوز التحديات في إطار الأهداف المؤسسة للاتحاد.

ويناقش المؤتمرون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بعمل الاتحاد مهنياً وتنظيميًا، إلى جانب سُبل تطوير الأداء الإعلامي للوكالات الأعضاء وتعزيز حضورها على الساحة الإعلامية الدولية، إلى جانب استعراض نشاطات الاتحاد خلال العام الماضي، وبرنامج عمل ونشاط الاتحاد خلال الفترة المقبلة 2022م.(وال – الرياض)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال