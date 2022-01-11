ليبيا نيوز

تونس تُقلّص عجز ميزانيتها إلى 10,4 مليارات دينار

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقلص عجز الميزانية التونسي بنسبة 7,2 % ، مسجلاً عشرة مليارات و400 مليون دينار خلال العام الماضي 2021.

وبحسب بيانات حكومية تونسية، فقد سجل العجز التجاري في البلاد 16 مليارا و 200 مليون دينار في نفس العام.

ووفقًا لتقرير الموازنة العامة للدولة لسنة 2022، من المتوقّع أن يصل الدين العام إلى نحو 139,7% و 70 مليار دولار بحلول نهاية 2022، وهو ما يمثل 82,6 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما تتوقّع تونس أن تحتاج تمويلاً خارجيًا بنحو أربعة مليارات دولار في 2022.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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