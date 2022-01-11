أميركا تحطم رقماً قياسياً عالمياً .. 1.35 مليون إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأميركية ما لا يقل عن 1.35 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا -يوم الاثنين-حسب ما أظهره إحصاء لـ”رويترز”، في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم، فيما تواصل السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتشارها المتسارع.

يشار إلى أن الرقم القياسي السابق بلغ 1.03 مليون حالة وسُجل في 3 يناير الجاري، ويُسجل عدد كبير من الحالات كل اثنين لأن العديد من الولايات لا تعلن عن الإصابات في عطلة نهاية الأسبوع، وارتفع متوسط 7 أيام لعدد الإصابات إلى ثلاثة أمثاله في أسبوعين ليتجاوز 700 ألف إصابة جديدة يوميا.

وجاء الرقم القياسي للإصابات الجديدة في اليوم نفسه الذي ارتفع فيه عدد مرضى كورونا في المستشفيات لأعلى مستوى له على الإطلاق، إذ زاد إلى المثلين في 3 أسابيع- وفقاً لإحصاء رويترز.

يذكر أن 136604 مرضى بكورونا موجودون في المستشفيات، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي البالغ 132051 والمسجل في يناير من العام الماضي 2021 م، أما الوفيات جراء كورونا فبلغ متوسطها 1700 يوميا، مسجلةً ارتفاعاً من نحو 1400 في الأيام القليلة الماضية، لكنه في نطاق مستويات مسجلة في وقت سابق من الشتاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع الإقرار بالتقليل من خطورة المتحور أوميكرون، إلا أن خبراء الصحة ومسؤوليها يحذرون من أن زيادة أعداد الإصابات قد تضغط بشدة على المنظومة الصحية التي تواجه بالفعل نقصاً في العمالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا