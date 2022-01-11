احتجاجا على رفع أسعار الوقود.. اللبنانيون يغلقون طرقا رئيسة

أغلق عدد من اللبنانيين اليوم الطرق في مدينتين بجنوب وشمال البلاد، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وارتفاع أسعار البنزين وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

إذ أقدم عدد من السائقين على إغلاق طرق رئيسية في مدينة صيدا جنوب لبنان بسياراتهم وبالعوائق الحديدية، بينما قطع عدد من الأشخاص السير في منطقة حلبا بعكار شمال لبنان، وذلك إثر ارتفاع أسعار الوقود بكافة أنواعه مقابل استقرار الحد الأدنى للأجور في البلاد عند ستمئة وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج وارتفاع في حجم الدين العام.

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