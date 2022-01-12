“توكاييف” يعلن انسحاب القوات الأجنبية من كازاخستان خلال أيام

قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، في خطاب له أمام البرلمان، إن القوات التي تقودها روسيا ستبدأ بالانسحاب التدريجي في غضون يومين، بعد اكتمال مهمتها وتحقيق الاستقرار، عقب اضطرابات خطيرة عصفت بالبلاد، على ألا تستغرق عملية الانسحاب الكامل أكثر من عشرة أيام.

وأكدت السلطات استعادة النظام إلى حد كبير، واعتقال نحو عشرة آلاف شخص، فيما تجري ملاحقة آخرين.

وهاجم توكاييف الذي عيّن حكومة جديدة برئاسة علي خان إسماعيلوف، أنصار سلفه نور سلطان نزارباييف، مشيرًا إلى أن الوقت حان لإعادة ما كسبوه لشعب كازاخستان وتقديم الدعم له على أساس منهجي ومنتظم، بعد أن عملوا لسنوات طويلة على جمع ثرواتهم عبر شركات مربحة للغاية استفادت من نظام مالي تهيمن عليه مجموعات تجارية محددة.

وتحدث توكاييف عن مبادرات لتضييق فجوة الثروة وزيادة الضرائب على قطاع التعدين، كما انتقد أيضا مسؤولي الأمن متهما إياهم بالتخلي عن مواقعهم والسماح للمحتجين بالاستيلاء على أسلحة ووثائق حساسة.

ورحبت الخارجية الأميركية بإعلان توكاييف عن انسحاب القوات الروسية، وجدد المتحدث باسمها نيد برايس دعوة تلك القوات إلى احترام حقوق الإنسان الدولية والوفاء بالتزامها بمغادرة كازاخستان على وجه السرعة تلبية لدعوة رئيسها.

من جانبه، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالدور الذي لعبته هذه القوات في إرساء الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى تحقيقها انتصارًا في مواجهة ما وصفها بانتفاضة إرهابية مدعومة من الخارج.

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