60 مليون دولار لـ «إمبراطورية أضواء» رينيه ماجريت

الشارقة 12 يناير 2022 (وال) _ يطرح مزاد سوذبيز للفن الحديث والمعاصر التحفة الفنية لوحة إمبراطورية الأضواء، لرينيه ماجريت، في مزاد ينطلق مساء 2 مارس المقبل في لندن بسعر تقديري يزيد على 60 مليون دولار أمريكي، لتكون اللوحة الأساسية في مزاد سوذبيز.

وتعتبر هذه اللوحة أحد أكثر الأعمال جذباً وتميزاً في الفن الحديث ضمن مجموعة خاصة، ومن اللوحات المهمة للفن السريالي.

تجسد لوحة رينيه ماجريت بعنوان «إمبراطورية الأضواء» المفارقة المرئية التي تكمن في الأسلوب الفني الأصيل لدى الرسام.

ورسمت اللوحة التي يسهل التعرف عليها على الفور في عام 1961 للبارونة آن ماري جيون كرويه، ابنة ممول الرسام ماجريت، والجامع البلجيكي لأعمال الفن السريالي بيير كرويه، وظلت اللوحة في مجموعة العائلة الخاصة منذ ذلك الحين.

وجسدت آن ماري فكرة الجمال المثالي لدى ماجريت، حتى قبل أن يلتقي بها. وتم العثور على شبيهتها بشكل غير متوقع في عدد من أعماله المُنجَزَة قبل لقائهما الأول، حين قال لها قوله الشهير: «هل تَرَين، لقد رسمتك قبل أن أقابلك». وبعد ذلك أصبحت آن صديقة لماجريت وزوجته جورجيت مدى الحياة، وظهرت في العديد من لوحات الفنان الأكثر أهمية.

وعرضت لوحة «إمبراطورية الأضواء» في جميع أنحاء العالم في بروكسل وروما وباريس وفيينا وميلانو وسيول وأدنبرة وسان فرانسيسكو، وتمت إعارتها إلى متحف ماجريت في بروكسل من 2009 وحتى 2020، حيث كانت محاطة بأرقى مجموعة من لوحات ماجريت في العالم.

وسيتم عرض اللوحة قبل المزاد للعامة في صالات عرض سوذبيز في لوس أنجلوس وهونغ كونغ ونيويورك ولندن. (وال _ الشارقة) ح م / ه ع

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