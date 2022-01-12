صدور رواية “قاعدة الخوف الذهبية” لدلير يوسف في برلين 

الكويت 12 يناير 2022 (وال) _ صدرت حديثًا عن خان الجنوب في برلين رواية “قاعدة الخوف الذهبية” للكاتب دلير يوسف.

وهي، وفقًا للناشر، رواية خيالية تحكي على مدار 80 صفحة عن شخصيات متعددة تعيش في مجموعة من جزر في مكان غير محدد، عالم خيالي يحكمه حاكم مستبد. تبدأ الرواية بنزول الناس إلى الشارع ضد حاكمهم، ثم تتوالى الأحداث، فيتعرف القارئ على إسكانو، ورشدانو، وإسبانو، وعرفين، وشادانوا، وآخرين، تتغير حيواتهم واحدة تلو الأخرى تحت وطأة الإستبداد.

دلير يوسف: كاتب ومخرج وصحافي من سورية، أخرج عددًا من الأفلام السينمائيّة، منها: “أمراء النحل”، و”منفى”، و”بانياس: البدايات”، و”حبل غسيل”. صدر له كتاب بعنوان “حكايات من هذا الزمن” في عام 2014، وكتاب “صباح الخير يا أحبّة” في عام 2020. مقيم حاليًا في برلين ـ ألمانيا، ينشر مقالاته وتحقيقاته الصحافية ونصوصه في عدد من الصحف والمواقع بشكل دوري. ترجمت بعض كتاباته إلى الإسبانية والإيطاليّة والإنكليزيّة والسويدية والنرويجية والروسية والفارسية والألمانية.

رواية “قاعدة الخوف الذهبية” هي الإصدار الثاني لخان الجنوب بعد كتاب “حرز مكمكم” للكاتب المصري أحمد ناجي، والذي صدر بالتعاون مع دار صفصافة في القاهرة.(وال _ الكويت)ح م / ه ع

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