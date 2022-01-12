تونس تمنع التجول لـ 7 ساعات ليلاً.. بدءًا من الخميس

أقرت الحكومة التونسية جملة من الإجراءات الاحترازية لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، حيث اعتزمت السلطات منع التجول ابتداء من الساعة الـ 10 مساءا إلى الساعة الـ 5 صباحًا من اليوم التالي، إضافةً إلى تأجيل أو إلغاء التظاهرات المفتوحة كافة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة بحسب تطور الوضع الوبائي.

وأوجبت السلطات التونسية الالتزام بالتدابير الوقائية من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها، وتشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية، إضافةً إلى مراقبة جواز التلقيح ومواصلة عمليات التلقيح والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.

وشملت الإجراءات، التي أقرتها الحكومة التونسية، تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي للوافدين كافة على البلاد التونسية وتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى، إلى جانب التشجيع على اعتماد آلية العمل عن بعد.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تدخل حيز النفاذ بدايةً من يوم غدٍ الخميس الموافق 13 يناير الجاري.

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