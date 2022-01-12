ليبيا نيوز

مصر تعفي سيارات “رينو” المصنعة في المغرب من الرسوم الجمركية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت مصر وبالاتفاق مع الحكومة المغربية إعفاء سيارات رينو المُصنعة في المغرب من الرسوم الجمركية، عند دخولها إلى الأسواق المصرية.

وبحسب بيانات صحفية، فإن مصر اعتمدت المعهد المغربي للتقييس كجهة حكومية معتمدة من المغرب؛ لمنح شهادة تُثبت أن المصانع والشركات المصدرة مطبق بها نظام للرقابة على الجودة.

وتأتي هذه الخطوة وفقًا لاتفاقية أغادير التي جرى توقيعها في عام 2004 بين كل من مصر والأردن والمغرب وتونس، ومن ثم انضمت إليها فلسطين ولبنان، إذ تنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركي لصادرات وواردات دول الاتفاقية من السيارات والمركبات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن %40.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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