أوكرانيا تتطلع لعقد قمة رباعية بهدف إنهاء الصراع في دونباس

أبدى الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” استعداد بلاده لاتخاذ القرارات اللازمة من أجل إنهاء الحرب في منطقة “دونباس”، الواقعة شرق البلاد، خلال قمة جديدة تجمعه مع رؤساء روسيا وفرنسا وألمانيا.

وأكد البيان الصادر عن مكتب “زيلينسكي”، على أن “كييف” تريد الاتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار والمزيد من عمليات تبادل السجناء، واستئناف المحادثات الرباعية الهادفة لإنهاء الصراع بعد توقفها في شهر نوفمبر الماضي، بسبب خلافات تتعلق بآليات التنفيذ.

وتجدر الإشارة إلى إعلان فرنسا عن اجتماع مرتقب لكبار المستشارين من البلدان الأربع، يلتئم هذا الشهر، لبحث بعض المبادرات السياسية وكسر الجمود، خاصةً أن موسكو أعطت ضوءاً أخضر بهذا الخصوص.

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