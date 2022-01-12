جان إيف لودريان: إحياء الاتفاق النووي مع إيران ما زال بعيدا

قلل وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان” من أهمية بعض التقدم الذي أحرزته القوى المشاركة في محادثات فيينا حتى الآن، مستبعداً إبرام اتفاق بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي.

وأضاف “لودريان” في جلسة للبرلمان الفرنسي أن “المناقشات جارية، لكنها بطيئة للغاية، وهذا يخلق فجوة تُهدد فرصة التوصل إلى حل يراعي مصالح جميع الأطراف”، مشيراً إلى أن الطريق ما تزال طويلة لإتمام تلك المفاوضات.

وتجدر الإشارة إلى أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية قد استؤنفت في الثالث من هذا الشهر، فيما عبّر دبلوماسيون غربيون عن أملهم في تحقيق انفراجة بحلول نهاية يناير الجاري.

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