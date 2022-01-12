سلطات “بوركينا فاسو” تعتقل عسكريين يشتبه بتآمرهم على الحكومة

أفاد مكتب المدعي العسكري في بوركينا فاسو باعتقال 8 عسكريين، للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة – وفقاً لبيان صدر عن المكتب.

وأشار المكتب إلى أن أحد المشتبه بهم أبلغ السلطات بوجود “خطة لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية”، مضيفاً أن التحقيقات جارية، فيما تم استجواب العسكريين المعتقلين.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل نجاح عدد من الانقلابات العسكرية في دول أفريقية مثل مالي وغينيا، وتولي الجيش زمام الأمور في تشاد بعد مقتل الرئيس “إدريس ديبي” على إحدى جبهات القتال، تفرض الحكومات في غرب أفريقيا ووسطها، حالة تأهب قصوى منعاً لوصول عدوى الانقلابات إليها.

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