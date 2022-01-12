روسيا تُلوّح بالحل العسكري “إذا فشل المسار السياسي”

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي “ألكسندر جروشكو” -اليوم الأربعاء- بأن موسكو ستلجأ إلى الحلول العسكرية “لتحييد التهديدات التي تواجه أمنها إذا لم تكن الوسائل السياسية كافية لتحقيق ذلك”- وفقاً لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء.

تأتي تصريحات “جروشكو” بعد محادثات في بروكسل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، بشأن مطالب موسكو الأمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عنه قوله إن موسكو استعرضت خلال المحادثات إجراءات مضادة محتملة، يمكن أن تتخذها في حالة فشل المسار السياسي.

وأضاف جروشكو أن الوضع خطير للغاية لكن لم يتضح بعد كيفية التغلب على العقبات بين الجانبين لإحراز تقدم، وقال إن موسكو تريد ردوداً مكتوبة من حلف الناتو بشأن مقترحاته حول الضمانات الأمنية الشاملة، ومعرفة كيف سيُنفذها أو لماذا لا يستطيع فعل ذلك إذا قرر عدم تنفيذها.

وأضاف جروشكو أن موسكو ستتمكن بعد ذلك من تحديد طريقها، محذراً من أن الحلف لا يمكنه ببساطة الانتقاء من المقترحات الأمنية الواردة في القائمة التي قدمتها روسيا.

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