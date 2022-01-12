منظمة الصحة العالمية تجدد تحذيرها من المتحور أوميكرون

جدد مدير منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبرييسوس” اليوم الأربعاء- تحذيره من أن المتحور أوميكرون الذي ينتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء جائحة كورونا “يبقى فيروساً خطراً”، رغم تسببه بعوارض أقل شدة.

وأفاد مدير المنظمة خلال مؤتمر صحفي أن “أوميكرون يُسبب عوارض أقل خطورة من دلتا ” المتحور الذي كان مُهيمناً حتى الآن”، إلا أنه يبقى فيروساً خطراً وخصوصاً للأشخاص غير المطعمين”.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحور المكتشف للمرة الأولى في جنوب أفريقيا في نهاية نوفمبر 2021، انتشر بكثافة منذ ذلك الحين في العالم بمستويات غير مسبوقة منذ بدء الوباء.

كما حذر غيبرييسوس من أن “المزيد من العدوى يعني المزيد من دخول المستشفيات، والمزيد من الوفيات، المزيد من الناس الذين لن يتمكنوا من العمل بما يشمل المعلمين والطواقم الطبية، والمزيد من المخاطر لظهور متحورة أخرى تكون أكثر عدوى وتتسبب بوفيات أكثر من أوميكرون”، بالمقابل قال مايكل راين مسؤول الأوضاع الطارئة لدى منظمة الصحة العالمية “إنه ليس مرضاً خفيفاً، إنه مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات”.

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